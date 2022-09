விஜய்சேதுபதி கொடுத்த ஒரு லட்சம் ஒரு கோடிக்கு சமம்.. போண்டா மணி வெளியிட்ட லேட்டஸ்ட் வீடியோ!

சென்னை: மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் காமெடி நடிகர் போண்டா மணியின் நிலையை அறிந்த நடிகர் விஜய்சேதுபதி ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து உதவி செய்துள்ளார் என போண்டா மணி வெளியிட்டுள்ள வீடியோ அதிகம் ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

சிறுநீரகம் இரண்டும் செயலிழந்த நிலையில், போண்டா மணி சென்னையில் உள்ள ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வடிவேலு, பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் உதவி செய்வதாக கூறி வரும் நிலையில், விஜய்சேதுபதி முதல் ஆளாக பண உதவி செய்துள்ளார்.

“என்ன தேவையோ அதை கண்டிப்பாக செய்வேன்”: காமெடி நடிகர் போண்டா மணிக்கு உதவிய பார்த்திபன்

English summary

Bonda Mani thanks Vijaysethupathi for giving one lakh rupee for his treatment in a latest video goes trending in social media. He also thanks to Vadivelu and Tamil Nadu Government too.