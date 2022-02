இன்று மாலை வலிமை டிரைலர்... போனி கபூர் மீது உச்சகட்ட கோபத்தில் அஜித் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித்தின் வலிமை டிரைலர் இன்று மாலை வெளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ள தயாரிப்பாளர் போனி கபூர், அஜித் ரசிகர்களுக்கு மிகப் பெரிய ஷாக் ஒன்றையும் கொடுத்துள்ளார். போனி கபூரின் அறிவிப்பை பார்த்த ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி கலந்த கொந்தளிப்பில் உள்ளனர் .

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தை உலகம் முழுக்க ரிலீஸ் செய்ய, மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக மாற்ற தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தீவிர முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். இந்தியாவில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி மொழிகளில் வெளியிடுவதை போலவே உலகின் மற்ற நாடுகளிலும் வலிமை படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.

English summary

Boney Kapoor announced that valimai trailer will be released today at 6.30 pm. Hindi trailer will be released by ajay devgan, telugu trailer will be released by mahesh babu and kannada trailer will be released by Kittcha sudeep. Tamil fans are upset on this announcement.