தலைவர் 170 ஐ நான் தயாரிக்கவில்லை... வதந்திகளுக்கு என்ட்கார்டு போட்ட போனி கபூர்

சென்னை : ரஜினியின் 170 வது படத்தை தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தயாரிக்க உள்ளதாக சமீபத்தில் வெளியான தகவலை போனி கபூர் மறுத்துள்ளார். அதோடு இது போன்ற வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் போனி கபூர்.

பாலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பாளராக இருக்கும் போனி கபூர், தமிழில் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தை தொடர்ந்து அதிகம் எதிர்பார்ப்படும் படமாக இருக்கும் அஜித்தின் வலிமை படத்தை தயாரித்து முடித்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் நெஞ்சுக்கு நீதி, அஜித்தின் அடுத்த படமான ஏகே 61 உள்ளிட்ட சில படங்களை தயாரித்து வருகிறார். பாலிவுட்டிலும் சில படங்களை தயாரித்து வருகிறார்.

English summary

Recently some rumours around the media that Boney Kapoor would produce Rajini's Thalaivar 170. But today Boney Kapoor denied this news and dont spread false informations. If we decided to work together he should the first person to announce that.