அரசியல் பிரபலத்துடன் காதல்... மகள் காதலுக்கு ஓக்கே சொன்ன அஜித் பட பிரபலம்!

மும்பை: மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவி, தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் மகளான ஜான்வி கபூர், இந்தியில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகைக்கான ரேஸில் கவனம் செலுத்தி வரும் ஜான்வி கபூர், அடிக்கடி கவர்ச்சி போட்டோக்களை இன்ஸ்டாவில் ஷேர் செய்து வருகிறார்.

நடிப்பு, கவர்ச்சி போட்டோ ஷூட் என கவனம் ஈர்த்து வரும் ஜான்வி கபூரின் காதல் விவகாரம் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

ஜான்வி கபூரின் காதலர் யார் எப்போது திருமணம் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், அதற்கான விடை கிடைத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

என்ன சொல்றீங்க.. துணிவு தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் மகள் காதலில் விழுந்துட்டாரா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

Janhvi Kapoor is the daughter of the Boney Kapoor - Sridevi couple. Janhvi Kapoor, who is a popular Hindi actress, is in love with Shikhar Baharia. It is reported that Boney Kapoor has given her consent for their love.