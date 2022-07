ஏகே 61 டைட்டில் - ஃபர்ஸ்ட்லுக் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்...சென்டிமென்டை விடாத போனி கபுர்

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே அஜித் ஐரோப்பாவில் டுர் போன போட்டோக்கள் தான் இணையத்தை கலக்கி வருகின்றன. அஜித்தின் ஒவ்வொரு போட்டோவும் வைரலாகி வருகிறது.

ஐரோப்பா டுரை முடித்துக் கொண்டு இம்மாத இறுதியில தான் அஜித் இந்தியா திரும்ப உள்ளாராம். அவர் வந்த பிறகு தான் புனேவில் பிளான் செய்திருக்கும் ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் துவங்கப்பட உள்ளதாம்.

புனேவில் நடக்கும் ஷுட்டிங்கில் அஜித்துடன் மஞ்சுவாரியர், சமுத்திரக்கனி, மகாநதி ஷங்கர் ,பகவதி பெருமாள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று நடிக்க போகிறார்களாம். புனேவை தொடர்ந்து சென்னையிலும் சில காட்சிகள் எடுக்கப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

Now hot buzz in Kollywood that the title and the first look of 'AK 61' will be unveiled on August 13th. The date is a significant one as it is the birthday of producer Boney Kapoor's late wife and legendary actress Sridevi.