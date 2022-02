மிரட்டலாக வந்த வலிமை டிரைலர்... இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடத்தில் ஒரே சமயத்தில் ரிலீஸ்

சென்னை : அஜித்தின் வலிமை படத்திற்கான பிற மொழி டிரைலர்கள் இன்று வெளியிடப்பட்டது. தமிழ் தவிர தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளில் ஒரே சமயத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தை உலகம் முழுக்க ரிலீஸ் செய்ய, மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக மாற்ற தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தீவிர முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். இந்தியாவில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி மொழிகளில் வெளியிடுவதை போலவே உலகின் மற்ற நாடுகளிலும் வலிமை படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.

English summary

Ajith's Valimai trailer has been released in 3 languages except tamil. In telugu the trailer has been released by maheshbabu, in kannada it has been released by kiccha sudeep and in hindi the trailer has been released by ajay devgan.