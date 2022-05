போனி கபூர் எதற்கு இப்படி ஒரு ட்வீட் போட்டார்...அப்படி என்ன நடந்தது ?

சென்னை : நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்ட போனி கபூர் போட்ட ட்வீட், அனைவருக்கும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இவர் எதற்காக இப்படி ஒரு ட்வீட்டை போட்டுள்ளார், அப்படி என்ன நடந்தது என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

திமிர்பிடித்த நடிகையை காப்பாற்றும் 3 நடிகர்கள்… திட்டி தீர்க்கும் தயாரிப்பாளர் !

தமிழில் அரசில், போலீஸ் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் நெஞ்சுக்கு நீதி. டைரக்டர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம். உதயநிதி முதல் முறையாக போலீஸ் கெட்அப்பில் நடித்துள்ள படம். ஆரி அர்ஜுனன், தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஷிவானி ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். திபு நினன் தாமஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Udhayanidhi's Nenjuku Needhi trailer and audio launched today. In few minutes after that event Boney Kapoor shared Nenjuku Needhi trailer link and penned that It's not about their differences, it's about making a difference. Boney Kapoor's this tweet confused everybody.