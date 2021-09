பார்டர் படத்திற்கு தடை கேட்டு வழக்கு... படக்குழுவுக்கு கோர்ட் உத்தரவு

சென்னை : நடிகர் அருண் விஜய் நடிக்கும் பார்டர் படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக்கோரிய மனுவுக்கு படத்தயாரிப்பாளர், தணிக்கை குழு மற்றும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் பதிலளிக்க சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

டைரக்டர் அறிவழகன் இயக்கத்தில் அருண்விஜய் நடித்துள்ள படம் பார்டர். ஸ்பை த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தை விஜய ராகவேந்தர் தயாரித்துள்ளார். ஏப்ரல் மாதமே இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக்குடன் டைட்டில் வெளியிடப்பட்டது. முதலில் மே மாத இறுதியிலேயே இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டனர்.

உள்ள டாஸ்க் லெட்டர மட்டும் படிக்க விட்றாதீங்க.. ஜிபி முத்துவால் கதறும் நடிகர் சதீஷ்!

English summary

Chennai 6th Auxiliary Court Judge Prabhakaran, who heard the case, directed All India Pictures producer Vijay Raghavendra, the audit committee and the Film Producers' Association to respond to the petition by September 20 and adjourned the hearing.