பாலிவுட் ரசிகர்களை பிரமிக்க வைத்த பொன்னியின் செல்வன்… முதல் நாள் வசூல் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க

மும்பை: பொன்னியின் செல்வன் பான் இந்தியா படமாக பல மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.

மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு தமிழ் ரசிகர்கள் தவிர்த்து மற்ற மொழிகளிலும் பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

இந்நிலையில், இந்தியில் வெளியாகியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

நெஞ்சுக்குள்ள இன்னாருன்னு சொன்னா தெரியுமா? ஒரு மாதமாகியும் குறையாத ரொமான்ஸ்!

English summary

Mani Ratnam’s Ponniyin Selvan 1 will break Tamil cinema box office records and will emerge as the best-opening Tamil film of the year. Ponniyin Selvan, which has also been released in Hindi. This film has been well received by Bollywood fans. Ponniyin Selvan movie collected 4 crores on its first day in Hindi alone