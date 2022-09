திடீரென டிரெண்டான BoycottVikramVedha ஹாஷ்டேக்.. பொன்னியின் செல்வனுக்கு பாலிவுட் ரசிகர்கள் ஆதரவு!

மும்பை: இந்த ஆண்டு பாலிவுட் படங்களுக்கு #BoycottBollywood சிம்ம சொப்பனாக விளங்கி வந்த நிலையில், தற்போது #BoycottVikramVedha என்கிற ஹாஷ்டேக் விக்ரம் வேதா படத்துக்கு பெரிய பிரச்சனையாக மாறி உள்ளது.

விஜய்சேதுபதி, மாதவன் நடிப்பில் தமிழில் வெளியான விக்ரம் வேதா படத்தை பாலிவுட்டில் அதே பெயரில் ஹ்ரித்திக் ரோஷன் மற்றும் சைஃப் அலி கானை வைத்து புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கி உள்ளனர்.

வரும் வெள்ளிக்கிழமை பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு பாலிவுட்டில் டஃப் போட்டியே இந்த படம் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இப்படிப்பட்ட பெண் கதாபாத்திரங்களா? மிரள வைக்கப் போகும் டாப் 5 யாரு?

English summary

BoycottVikramVedha hashtag again trending and Bollywood fans lends their support to Ponniyin Selvan due to its Hindu culture and heritage. Coming September 30th Ponniyin Selvan and Vikram Vedha will do a real battle in Box Office.