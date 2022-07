ஆர்ஆர்ஆர் படம் இனவெறியை தூண்டுகிறதா...இங்கிலாந்து பேராசிரியரை வெளுத்து வாங்கும் இந்தியர்கள்

லண்டன் : 2022 ம் ஆண்டில் வெளியான படங்களில் உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை படைத்த படங்களில் ஒன்று டைரக்டர் ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர். மார்ச் மாதம் ரிலீசான இந்த படம் இதுவரை 1200 கோடிகளை வசூல் செய்துள்ளது.

ராம் சரண், ஜுனியர் என்டிஆர், ஆலியா பட் உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்த படம் பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. தியேட்டரில் மட்டுமின்றி ஓடிடியிலும் இந்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

1920 களில் ஐதராபாத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசை எதிர்த்து போராடி சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இருவரின் கதையை மையமாக வைத்து ராஜமெளலி இந்த படத்தை இயக்கி இருந்தார்.

English summary

Robert Tombs laments that the SS Rajamouli-directed magnum opus promotes racism against the British.RRR panders to the reactionary and violent Hindu nationalism that is coming to dominate Indian culture and politics, fanned by the Modi government.