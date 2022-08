ஒரே சமயத்தில் இத்தனை போட்டோவா?...லீக்கான போட்டோக்களால் ஷாக்கில் பொன்னியின் செல்வன் டீம்

சென்னை : இந்திய சினிமாவே அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் இந்த படத்தை பிரம்மாண்டமா ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

வரலாற்று காவியமாக உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்தில் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, பிரகாஷ் ராஜ், சரத்குமார், பிரபு உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் நடித்துள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் மொத்தம் 50 கேரக்டர்கள் உள்ளதாகவும், இதில் 15 பேர் மிக முக்கிய ரோல்களில் நடிக்கிறார்கள் என சொல்லப்படுகிறது. பட ரிலீசிற்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே உள்ளதால் ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

English summary

Now, a new BTS picture featuring actress Aishwarya Rai, Karthi, Vikram, Jayaram from the sets of ‘Ponniyin Selvan’ with cinematographer Ravi Varman has been leaked on the internet.