அப்பாவின் வியர்வை மகளுக்கு அணிவித்த கிரீடம்.. மிஸ் தமிழ்நாடாக மாறிய கட்டடத் தொழிலாளியின் மகள்!

சென்னை: செங்கல்பட்டை சேர்ந்த கட்டடத் தொழிலாளியின் மகள் ரக்சயா மிஸ் தமிழ்நாடு பட்டம் வென்று அசத்தி உள்ளார்.

ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற அழகிப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு பல ஆயிரம் மாடல்களுக்கு இடையே போட்டியிட்டு இப்படியொரு பட்டத்தை ரக்சயா வென்றுள்ளார்.

சிறு வயது முதலே குடும்ப கஷ்டத்தை அறிந்து வளர்ந்த இவர் பார்ட் டைமாக வேலைக்கும் சென்று வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Building worker daughter Ratchaya won Miss Tamil Nadu title. Fans and Celebrities send wishes to her. She wish to won Miss India title also soon in December this year.