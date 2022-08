அந்த 3 ஹீரோக்களுடன் மட்டும் நடிக்க மாட்டேன்...ஏன் ஜான்வி கபூருக்கு அவங்களுடன் என்ன பிரச்சனை?

மும்பை : மறைந்த முன்னணி நடிகை ஸ்ரீதேவி மற்றும் முன்னணி தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான போனி கபூரின் மகளான ஜான்வி கபூர் இந்தியில் பிரபல நடிகையாக இருந்து வருகிறார். தடக் என்ற படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் நடிகையாக அறிமுகமானார்.

முதல் படமே கமர்ஷியல் வெற்றி பெற்று, விருதுகளும் கிடைத்ததால் பல படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இவர் நடித்த குட் லக் ஜெர்ரி படம் சமீபத்தில் தான் ரிலீசானது. இந்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

அடுத்ததாக Mili, Mr and Mrs Mahi, Bawaal என வரிசையாக ஜான்வி கபூர் நடித்த 3 படங்கள் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன. பாலிவுட்டில் மட்டுமின்றி சோஷியல் மீடியாவிலும் ஜான்வி மிகவும் பிரபலம்.

English summary

During a promotional interview, Janhvi Kapoor was asked if she would like to share screen space with Shah Rukh Khan, Aamir Khan or Salman Khan, the superstar Khans. "They are the biggest stars and everybody wants to work with them but it would be a little odd to star opposite them but I will love to work with them," the actress has been quoted.