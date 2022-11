ஜெயிலரில் கமிட் ஆன அப்டேட் இல்லை… அந்த பிரபலத்தை கேப்டன் மில்லர் ஸ்பாட்டுக்கு வரவைக்கும் தனுஷ்

சென்னை: திருச்சிற்றம்பலம், நானே வருவேன் படங்களைத் தொடர்ந்து கேப்டன் மில்லரில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் தனுஷ்.

அருண் மாதேஸ்வரேன் இயக்கும் கேப்டன் மில்லர் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஷூட்டிங் முடிந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

விரைவில் இரண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ள நிலையில், முக்கியமான பிரபலம் ஒருவர் அதில் இணையவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Dhanush now acts in Arun Matheswaran directing Captain Miller film. Sathya Jothi films produces this film with a huge budget. Captain Miller film's first schedule wrapped up. It has been reported that Captain Miller shooting is to resume on December 1st and Shivarajkumar is going to be a part of this schedule with Dhanush.