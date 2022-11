சொத்துக்காக உதவியாளர், நண்பரால் சோனாலி போகத் கொலை..சிபிஜ குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்!

புதுடெல்லி : முன்னாள் நடிகையும் ஹரியானா பாஜக தலைவருமான சோனாலி போகத்தை சொத்துக்காக உதவியாளர், நண்பர் ஆகியோர் கொலை செய்ததாக சிபிஐ குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.

சோனாலி போகத், கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி காலை கோவாவில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார்.

முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, சோனாலி போகத் மாரடைப்பால் இறந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், இது இயற்கைக்கு மாறான மரணம் என்று பதிவு செய்யப்பட்டு பிரேத பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

English summary

former actor and Haryana BJP leader Sonali Phogat was found dead in her hotel room in Goa. CBI has filed a chargesheet against her personal assistant and his friend