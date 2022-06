கணவர் மறைவு.. போனில் அழைத்து ஆறுதல் கூறிய ரஜினிகாந்த்.. நேரில் கண் கலங்கிய ரம்பா!

சென்னை : குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி டாப் நடிகையாக தற்போது வரை வலம் வருபவர் மீனா. தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலுமே டாப் நடிகையாக இருக்கும் மீனா, தென்னிந்திய டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் சேர்ந்து நடித்து விட்டார்.

தற்போதும் மலையாளம், தெலுங்கில் மீனா நடித்து வரும் படங்கள் வரிசையாக ஹிட்டாகி வருகின்றன. தமிழில் கடைசியாக ரஜினி நடித்த அண்ணாத்த படத்தில் நடித்தார். புகழின் உச்சியில் இருந்த போதே 2009 ம் ஆண்டு பெங்களூருவை சேர்ந்த தொழிலதிபரான வித்யாசாகரை திருமணம் செய்து கொண்டு செட்டில் ஆனார்.

இவர்களுக்கு நைனிகா என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது. இவரும் மீனாவை போலவே குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார். விஜய் நடித்த தெறி படத்தில் விஜய்யின் மகளாக நைனிகா நடித்துள்ளார்.

Meena Husband Death: நடிகை மீனாவின் கணவர் மரணம்.. மாற்று நுரையீரல் கிடைப்பதில் தாமதமான சோகம்

