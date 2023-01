உன் வாழ்க்கை உன் கையில்... புதிய நம்பிக்கை வாசல்... ரஜினி, கமலின் மோட்டிவேஷன் புத்தாண்டு வாழ்த்து

சென்னை: உலகம் முழுவதும் 2022ம் ஆண்டு முடிந்து 2023 புத்தாண்டு இன்று பிறந்துள்ளது.

சென்னை, தமிழ்நாடு உட்பட உலகம் முழுவதும் பல கோடி மக்கள் 2023 புத்தாண்டை உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

அதேபோல் 2023 பிறந்ததை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள் சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த வரிசையில் கோலிவுட் ரசிகர்களுக்கு ரஜினி, கமல், விக்ரம், கார்த்தி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் க்யூட்டாக புத்தாண்டு வாழ்த்துக் கூறியுள்ளனர்.

நடிகர் சியான் விக்ரமும் தனது புத்தாண்டு வாழ்த்தை டிவிட்டர் வழியாக தெரிவித்துள்ளார். இந்தாண்டில் மகான், கோப்ரா, பொன்னியின் செல்வன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ள விக்ரம், தற்போது பா ரஞ்சித் இயக்கும் தங்கலான் படத்தில் பிஸியாக உள்ளார். இதனிடையே அவர் விடுத்துள்ள புத்தாண்டு வாழ்த்தில், "வருடம் மாறலாம். வாழ்க்கை மாறலாம். உறவு மாறலாம். உள்ளம் மாறலாம்.. என்றும் மாறாத என் அன்பானவர்களோட இதயங்களுக்கும் இல்லங்களுக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள். Let's make the pursuit of happiness the greatest goal of this year! Happy 2023!!" என பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Today is the year 2023. In view of this, Rajini, Kamal, Vikram, Karthi, Trisha, and many others have wished the fans a Happy New Year. Rajini and Kamal have given an inspiring New Year greeting.