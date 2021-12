பிரபலங்கள் வெளியிட்ட விதார்த்தின் கார்பன் டிரைலர்... குவியும் பாராட்டுக்கள்

சென்னை : டைரக்டர் லிங்குசாமி இயக்கிய மைனா படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் நடிகர் விதார்த்த. அதைத் தொடர்ந்து அஜித் நடித்த வீரம் உள்ளிட்ட படங்களில் கேரக்டர் ரோல்களில் நடித்துள்ளார்.

தற்போது ஆயிரம் பொற்காசுகள், அன்பறிவு, என்றாவது ஒரு நாள், ஆற்றல், அஞ்சாமை, கார்பன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். இதில் உறுமீன் படத்தை இயக்கிய சக்திவேல் பெருமாள்சாமி இயக்கி உள்ள படம் கார்பன்.

விதார்த்த ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில் லட்சுமி பிரியா ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார். கருணாகரன், சரித்திரன், செளமியா, கவிதாலயா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். அச்சுமணி இசை அமைத்துள்ள இந்த படத்தை டி.விஜய ராகவேந்திரா, பெஞ்ச்மார்க் ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் தயாரித்துள்ளார்.

