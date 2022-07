சூர்யா பிறந்தநாள் காமன் டிபி வெளியீடு...பிரபலங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

சென்னை : நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்தநாள் ஜுலை 23 ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. சூர்யாவின் 47வது பிறந்தநாளை கொண்டாட அவரது ரசிகர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் துவக்கமாக காமன் டிபி இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த பிறந்தநாள் சிடிபி சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்டாகி வருகிறது. இதனை ரசிகர்கள் வைரலாக்கி வருகின்றனர். இந்த சிடிபி.,யை பிரபலங்கள் பலர் இணைந்து ஒன்றாக வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதோடு இந்த சிபிடியை பகிர்ந்த பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் சூர்யாவிற்கு இப்போதே வாழ்த்து சொல்ல துவங்கி விட்டனர். அதோடு சூர்யாவின் அடுத்த படங்கள் பற்றிய அப்டேட்கள் சூர்யாவின் பிறந்தநாள் ட்ரீட்டாக வெளியாகுமா என அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிடிபி பற்றி பிரபலங்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் இதோ.

Many many happy returns of the day Suriya Sir. சிடிபி வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி.

English summary

Suriya's 47th birthday will be celebrated on July 23rd. On this occassion Suriya birthday CDP released today by many celebrities. Celebrities also shared their comments in their respective twitter pages.