கேஜிஎஃப் 2 படம் எப்படி இருக்கு...இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லிருக்காங்க தெரியுமா ?

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படத்தை பார்த்து விட்டு, ரசிகர்கள், விமர்சகர்கள் என படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் பிரபலங்கள் பலரும் கேஜிஎஃப் 2 படத்தை பார்த்து விட்டு தங்களின் கருத்துக்களை சோஷியல் மீடியா மூலம் பதிவு செய்துள்ளனர்.

டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் 2018 ம் ஆண்டு வெளிவந்த கேஜிஎஃப் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக வெளிவந்துள்ளது கேஜிஎஃப் 2. இந்த படம் இன்று உலகம் முழுவதும் 5 மொழிகளில் ரிலீசாகி வசூலை வாரி குவித்துள்ளது. முதல் நாளே மற்ற எல்லா படங்களின் சாதனையையும் முறியடித்துள்ளது. இதுவரை ஒரு நெகடிவ் கமெண்ட்டை கூட இந்த படம் பெறவில்லை என்பது தான் ஹைலைட்டே.

மாஸ்ன்னா இப்படி தான் இருக்கனும் என சொல்லும் அளவிற்கு மாஸ் காட்டி உள்ள கேஜிஎஃப் 2. அதோடு கேஜிஎஃப் 3 வரும் என்று வேறு படத்தின் இறுதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்களின் உற்சாகம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் பிரபலங்கள் பலரும் ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து கேஜிஎஃப் 2 படம் பற்றிய கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளனர். அப்படி யாரெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என இங்கே பார்க்கலாம்.

கெத்துகாட்டிய கே.ஜி.எஃப் 2… தமிழகத்தில் திரையரங்குகள் மற்றும் காட்சிகள் அதிகரிப்பு?

English summary

Indian film industry celebrities shared their review and comments about KGF Chapter 2 movie which was released today worldwide. This movie not even got a single negative comment from any side. Fans celebrate this movie.