டிவி டூ சினிமா... அழகிய தமிழ் பேச்சால் நடிகையான தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளர்கள்

சென்னை : சமீப காலமாக சின்னத்திரையில் இருந்து சினிமாவிற்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. டிவி தொகுப்பாளர்களாக இருந்து அதன் மூலம் சினிமா வாய்ப்பு கிடைத்து, பிரபலமானவர்களும் பலர் உள்ளனர்.

ஆனால் தங்களின் அழகிய தமிழ் உச்சரிப்பால் மக்களின் மனங்களை கவர்ந்த டிவி சேனல் செய்திவாசிப்பாளர்கள் பலர் நடிகையாகி வருவதும் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. செய்திவாசிப்பாளர், சின்னத்திரை, சினிமா என அனைத்திலும் இவர்கள் பிரபலமாகி வருகிறார்கள். அப்படி செய்திவாசிப்பாளர்களாக இருந்து நடிகையான சிலரை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Nowadays some of the news readers have become actress. They are popular in tv channels also. some of the celebrities who have become actresses are listed in this article.