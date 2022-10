அப்துல் கலாம் பிறந்தநாள்.. விவேக் பணியை கையிலெடுத்த செல் முருகன்.. சல்யூட்டே பண்ணலாம்!

சென்னை: அப்துல் கலாமின் அறிவுரைகளை பின்பற்றி சின்னக் கலைவாணர் விவேக் இருந்தவரை ஏகப்பட்ட மரக்கன்றுகளை நட்டு வந்தார்.

ஆனால், மாரடைப்பு காரணமாக அவர் வெகு விரைவாக இம்மண்ணுலகை விட்டுச் சென்ற நிலையில், அவரது பணியை கையிலெடுத்து செய்து வருகிறார் செல் முருகன்.

சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல பள்ளியில் அப்துல் கலாமின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்துள்ளார்.

English summary

Cell Murugan celebrates Abdul Kalam birthday with tree planting at Chennai Mogaippair Vellammal Vidhyalaya School and he shared the photos in his Twitter handle. Vivekh fans praises him for his good work.