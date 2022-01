சென்சார் வெளியிட்ட அசத்தல் தகவல்...வலிமை படத்தில் நீக்கப்பட்ட 15 காட்சிகள் இவை தான்

சென்னை : அஜித் நடித்த வலிமை படத்தில் நீக்கப்பட்ட மற்றும் திருத்தப்பட்ட காட்சிகளின் விபரங்களை சென்சார் விரிவாக வெளியிட்டுள்ளது. அந்த காட்சிகள் எதற்காக நீக்கப்பட்டன அல்லது திருத்தப்பட்டன, அவை எந்த நிமிடத்தில் வரும் காட்சிகள் என்பதையும் விபரமாக வெளியிட்டுள்ளன.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த வலிமை படம் ஜனவரி 13 ம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ஒமைக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக வலிமை படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தயாரிப்பாளர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.

ராஜு மிஸ்டர் பீன் போன்றவர்... உலகநாயகனுடன் விரைவில் இணைவேன்... இமான் அண்ணாச்சி பளீச்

English summary

Censor board revaled the list of 15 deleted and corrected scenes of Ajith's Valimai. Fans also celebrate this information and ask Boney Kapoor to confirm new release date.