செம ஸ்பீடில் உருவாகி வரும் சந்திரமுகி 2.. லைகா அறிவித்த ஹாட் அப்டேட் என்ன தெரியுமா?

சென்னை: லைகா தயாரிப்பில் பி. வாசு இயக்கத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் நடித்து வரும் சந்திரமுகி 2 படத்தின் ஹாட் அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இந்த படத்தில் சந்திரமுகி யார் என்பதை ரொம்பவே சஸ்பென்ஸாக வைத்து இயக்கி வருகிறார் இயக்குநர் பி. வாசு.

இந்நிலையில், பி. வாசு மற்றும் ராகவா லாரன்ஸ் ரொம்ப டீப்பாக டிஸ்கஷன் செய்யும் ஒரு புகைப்படத்தை ஷேர் செய்து அந்த அப்டேட்டை வெளியிட்டு இருக்கிறது லைகா நிறுவனம்.

English summary

Chandramukhi 2 first schedule wraps up in Mysore update out now by Lyca Prodctions itself via his twitter handle. They also shared P Vasu and Raghava Lawrence discuss about script.