பல உண்மைகளை சொல்லுவேன்..சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த அர்னவ்.. அதிரடி பேட்டி!

சென்னை : சிறையிலிருந்து வெளியே வந்துள்ள நடிகர் அர்னவ், விரைவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல உண்மைகளை சொல்லுவேன் என கூறியுள்ளார்.

சீரியல் நடிகரான அர்னவ் கேளடி கண்மணி, மகராசி, கல்யாணப் பரிசு ஆகிய சீரியல்களில் தன்னுடன் நடித்த நடிகை திவ்யா ஸ்ரீதரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இதையடுத்து நடிகை திவ்யா, தான் கர்ப்பமான பிறகு தன்னை விட்டு பிரிந்து வேறு ஒரு சீரியல் நடிகையை காதலித்து வருவதாகவும், இதனால் தன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதாகவும் அர்னவ் மீது புகார் அளித்தார்.

English summary

Actor Arnav, who has come out of jail, has said that he will tell many truths