திருமண ஆசை காட்டி இளம்பெண்ணிடம் ரூ.70 லட்சம் மோசடி.. ஆர்யா மீதான வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைப்பு!

சென்னை: திருமணம் செய்வதாக கூறி நடிகர் ஆர்யா பண மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இளம்பெண் அளித்த ஆர்யாவுக்கு எதிரான பண மோசடி புகார் மீதான விசாரணையின் தற்போதைய நிலை குறித்து விளக்கமளிக்க சிபிசிஐடிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி 70 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக நடிகர் ஆர்யாவுக்கு எதிராக ஜெர்மனியை சேர்ந்த விட்ஜா என்ற பெண் தரப்பில் சிபிசிஐடி'யிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

English summary

The Chennai High Court has directed the CBCID to explain the current status of the probe into the money fraudulence complaint against actor Arya. The case postponed on August 17th. A woman from Germany filed money fraudulent case.