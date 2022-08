அர்த்தம் புரியல...ஆனாலும் சூப்பர்...சென்னை தமிழில் லோக்கலாக ஆட்டம் போட வைத்த தமிழ் சினிமா பாடல்கள்

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் மாவட்டத்திற்கு மாவட்டம் தமிழின் உச்சரிப்புக்கள் மாறுபடும். இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரகம். ஒருவர் பேசுவதை வைத்தே அவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்பதை கண்டுபிடிக்கும் அளவிற்கு அடையாளமாக மாறி விட்டது.

எத்தனை ஊரில் தமிழை எத்தனை விதமாக பேசினாலும் சென்னையில் பேசப்படும் லோக்கல் தமிழ் தனி ரகம். இதற்கு தனி ரசிகர் கூட்டமே உண்டு. முழுவதுமாக அர்த்தம் புரியாவிட்டாலும் இந்த தமிழ் அனைவரையும் ஈசியாக தொற்றிக் கொள்ளும்.

சென்னை தினம் ஆகஸ்ட் 22 ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த வேளையில் சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் சென்னை லோக்கல் தமிழில் எழுதப்பட்டு, அனைவரையும் ரசிக்க வைத்த தமிழ் சினிமா பாடல்கைள இங்கே பார்க்கலாம்.

கமல் சென்னை பாஷையில் கலக்குவதற்கு பிரபல காமெடி நடிகர் தான் காரணமாம்: இது குருவுக்கே குரு மொமண்ட்

English summary

Chennai day or Madras day will celebrate on August 22nd. During this special occassion here we listed out some tamil cinema songs which are made up of local Chennai slang lyrics.