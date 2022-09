Chhello Show: ஆர்ஆர்ஆர் இல்லை.. ஆஸ்கர் 2023க்கு இந்தியா சார்பில் கலந்து கொள்ளும் படம் இதுதான்!

சென்னை: அடுத்த ஆண்டு ஆஸ்கர் விருது விழா போட்டிக்கு இந்தியா சார்பில் போட்டியிடப் போகும் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து மொத்தம் 13 படங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையில், குஜராத் படம் தேர்வாகி உள்ளது.

Chhello Show - The Last Film Show என்கிற படம் தான் இந்தியா சார்பாக அடுத்த ஆண்டு ஆஸ்கர் போட்டிக்கு செல்கிறது.

