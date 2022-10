விஜய் பட இயக்குநருடன் கூட்டணி வைக்கும் யோகி பாபு… ஹீரோவாக அடுத்த அவதாரம்…

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி காமெடி நடிகரான யோகி பாபுவு டாப் ஹீரோக்களின் படங்களில் கண்டிப்பாக இடம் பிடித்து விடுகிறார்.

ரஜினி, விஜய், சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ் உள்ளிட்ட நடிகர்களின் ஃபேவரைட் காமெடியனாக கலக்கி வரும் யோகி பாபு, ஹீரோவாகவும் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், விஜய் பட இயக்குநரின் அடுத்த படத்தில் யோகி பாபு ஹீரோவாக நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தான் அரசியலுக்கு வந்தபோது அண்ணன் கவுண்டமணியின் ரியாக்‌ஷன் இதுதான்... நவரச நாயகன் கார்த்திக் கலகலப்பு

English summary

Chimbu Devan made his debut as a director with Imsai Arasan 23rd Pulikesi. It has been reported that Chimbu Devan will team up with Yogi Babu for his next film.