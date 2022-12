நயன்தாரா பற்றி ஆபாச ட்ரோல்... வீட்லயும் அப்படி தானா...?: நெட்டிசன்களிடம் பொங்கிய சின்மயி

சென்னை: நயன்தாரா நடித்துள்ள கனெக்ட் திரைப்படம் கடந்த 22ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

முன்னதாக சென்னையில் நடைபெற்ற கனெக்ட் படத்தின் பிரீமியர் ஷோ நிகழ்ச்சியில் நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் ஜோடியாக கலந்துகொணடனர்.

அப்போது நயன்தாரா அணிந்திருந்த ஆடை குறித்தும் அவரது மார்பகங்கள் பற்றியும் இணையத்தில் ஆபாசமான கமெண்ட்ஸ்கள் வைரலாகின.

இதனையடுத்து நயன்தாராவுக்கு ஆதரவாக பாடகி சின்மயி களமிறங்கி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நயன்தாரா கூட படம் பார்க்கலாம்னு கூப்பிட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க.. வருத்தப்பட்ட ஜிபி முத்து!

Nayanthara starrer Connect was released on the 22nd. Earlier, Nayanthara attended the promotion of this film. Chinmayi has responded to obscene comments about her clothes and breasts.