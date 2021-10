கடவுளே காப்பாத்து...ஷாருக்கான் குடும்பத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்யும் சின்மயி

சென்னை : தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் ஏராளமான பாடல்கள் பாடி பிரபலமானவர் பாடகி சின்மயி. பல இசை ஜாம்பவன்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியவர்கள். தனது இனிய குரலாலும், சோஷியல் மீடியாவில் துணிச்சலான செயல்பாடுகளால் அனைவரையும் ஈர்த்தவர் சின்மயி.

Me too விவகாரத்தில் கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு எதிராக பாலியல் குற்றச்சாட்டை கூறி பரபரப்பை கிளப்பினார் சின்மயி. இதையடுத்து நடிகர் ராதாரவியுடன் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக சின்மயி டப்பிங் யூனியனில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இப்படி பல விவகாரங்களில் சிக்கி உள்ள சின்மயி, தற்போது ஷாருக்கான் பற்றி ட்வீட் செய்துள்ளார்.

Chinmayi prayed for Shahrukh khan and his family Chinmayi penned in twitter that she was prayed for shahrukh khan and his family currently in difficult situation. my actors are stand with chinmayi and prayed for shahrukh khan.