இனி நான் காணாமல் போகவே மாட்டேன்...கதறி அழும் சின்ன பொண்ணு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இரண்டு வாரங்களை கடந்துள்ள நிலையில், தற்போது முதல் எவிக்ஷன் நடைபெற உள்ளது. முதலில் யார் வெளியேற போகிறார்கள் என்பதை பார்க்க அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

வாரத்தின் பாதி வரை அபிஷேக் அல்லது சின்ன பொண்ணு இருவரில் யாராவது ஒருவர் தான் முதல் ஆளாக வெளியே போகிறார்கள் என கூறப்பட்டது. தற்போது நாடியா சாங் வெளியேற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்நிலையில் பிக்பாஸ் வீட்டில் இதுவரை ஜொலித்தவர்கள் யார், காணாமல் போனவர்கள் யார் என்பதை தேர்வு செய்து சொல்ல குழு அமைக்கப்பட்டது. இதில் அபிஷேக், பாவனி மற்றும் அக்ஷரா ஆகியோர் உள்ளனர். இவர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் ஆலோசனை செய்து வந்தனர்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 second promo for today episode revealed. in this promo chinna ponnu cried and promised to kamal that here after she never missing in this and infront of people.