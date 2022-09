ரிலீசுக்கு முன்னாடியே 200 கோடி பிசினஸா? மாஸ் காட்டும் நயன்தாரா படம்.. காரணம் யாரு தெரியுமா?

ஹைதராபாத்: சிரஞ்சீவியுடன் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள காட்ஃபாதர் படம் தான் ரிலீசுக்கு முன்பாகவே 200 கோடி வரை பிசினஸ் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மோகன்லால் நடித்து மலையாளத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற படம் லூசிஃபர்.

அந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தெலுங்கு ரீமேக் படத்தில் சிரஞ்சீவி, சல்மான் கான் மற்றும் நயன்தாரா உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Chiranjeevi and Nayanthara starrer God Father pre release business hits 200 plus crores buzz trending in Tollywood. Salman Khan doing an extension cameo role in this movie lead this huge market to the film.