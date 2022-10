பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடி வசூலித்த காட்ஃபாதர்… சம்பளத்தை திருப்பிக் கொடுத்த சிரஞ்சீவி… ஏன் இப்படி?

ஐதராபாத்: தெலுங்கு மெகாஸ்டார் சிரஞ்சீவி நடித்துள்ள காட்ஃபாதர் திரைப்படம் 5ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

மோகன்ராஜா இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் சல்மான் கான், நயன்தாரா முக்கியமான பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

முன்னதாக சிரஞ்சீவி நடித்த ஆச்சார்யா திரைப்படம் கடந்த ஏப்ரலில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறவில்லை.

காட்ஃபாதர் பாக்ஸ் ஆபிஸ்: புஷ்பா, RRR படங்கள் வரிசையில் 100 கோடி… மாஸ் காட்டிய சிரஞ்சீவி!

English summary

Megastar Chiranjeevi starrer GodFather released on October 5. The political thriller grossed Rs 100 crore at the box office worldwide and is continuing its successful march. In this case, Chiranjeevi and Ram Charan have returned their salaries after taking responsibility for the failure of Acharya.