God Father Box Office: சிரஞ்சீவி, சல்மான் கான், நயன்தாரா நடித்த காட்ஃபாதர் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

ஹைதராபாத்: இயக்குநர் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் சிரஞ்சீவி, சல்மான் கான், நயன்தாரா நடித்த காட்ஃபாதர் திரைப்படம் விஜயதசமியை முன்னிட்டு நேற்று வெளியானது.

சிரஞ்சீவி நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான சைரா நரசிம்ம ரெட்டி மற்றும் ஆச்சார்யா படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.

இந்நிலையில், மலையாளத்தில் மோகன்லால் நடித்து மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த லூசிஃபர் படத்தை தெலுங்கில் ரீமேக் செய்து நடித்துள்ளார் சிரஞ்சீவி.

English summary

Chiranjeevi and Salman Khan's God Father first day Box Office Collection official reports are here. Lucifer movie telugu remake done by director Mohan Raja and Nayanthara acted in Manju Warrier role in this movie.