வெளியானது சிரஞ்சீவியின் காட்ஃபாதர்’ ட்ரெய்லர்: ஆக்சனில் அதிரடி காட்டும் சல்மான் கான்

ஐதராபாத்: தெலுங்கு மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி தற்போது காட்ஃபாதர் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

மோகன்ராஜா இயக்கியுள்ள இந்தப் படம் மலையாளத்தில் வெற்றிப் பெற்ற லூசிபர் படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக் ஆகும்.

இந்நிலையில், சிரஞ்சீவி, சல்மான் கான், நயன்தாரா நடித்துள்ள 'காட்ஃபாதர்' படத்தின் ட்ரெய்லர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Megastar Chiranjeevi starrer GodFather trailer is out now! This film will hit theaters on October 5th. Bollywood actor Salman Khan made a special appearance in this film. The GodFather is a Telugu remake of the Malayalam blockbuster Lucifer starring Mohanlal. It has been reported GodFather film OTT rights were bagged by Netflix.