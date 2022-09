“அரசியலில் இருந்து நான் விலகினாலும் என்னை விட்டு அது விலகவில்லை”: பஞ்ச் வைத்த சூப்பர் ஸ்டார்

ஐதராபாத்: தெலுங்கு சினிமாவின் மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி தற்போது 'காட்ஃபாதர்' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

சிரஞ்சிவியுடன் சல்மான் கான், நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள 'காட்ஃபாதர்' அக்டோபர் 5ம் தேதி வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், தனது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து சிரஞ்சீவி வெளியிட்டுள்ள ஆடியோ ஆந்திராவில் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிரஞ்சீவி பர்த்டே..திரைப்பிரபலங்கள் வெளியிட்ட பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

English summary

Telugu Mega Star Chiranjeevi's starrer 'Godfather' movie is releasing on 5th October. The movie also stars Nayanthara and Salman Khan along with Chiranjeevi. In this case, the audio released by Chiranjeevi about his return to politics is going viral