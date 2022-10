காட்ஃபாதர் பாக்ஸ் ஆபிஸ்: 100 கோடியை நெருங்கிய வசூல்… நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட சிரஞ்சீவி

ஐதராபாத்: தெலுங்கு மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி நடித்துள்ள காட்ஃபாதர் திரைப்படம் 5ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

மோகன்ராஜா இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் சல்மான் கான், நயன்தாரா முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்திருந்தனர்.

காட்ஃபாதர் திரைப்படம் வெளியான முதல் வாரத்தில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடியை நெருங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Megastar Chiranjeevi starrer GodFather released on October 5. Bollywood actor Salman Khan made a special appearance in this film. The GodFather is a Telugu remake of the Malayalam blockbuster Lucifer starring Mohanlal. It has been reported that GodFather is looking at entering the Rs 100 crore club during the weekend itself.