நயன்தாராவின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டருடன் சிரஞ்சீவியின் காட்ஃபாதர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

ஐதராபாத்: தெலுங்கு மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி தற்போது காட்ஃபாதர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

மோகன் ராஜா இயக்கிவரும் இந்தப் படத்தில் சிரஞ்சீவியுடன் சல்மான் கான், நயன்தாரா நடித்து வருகின்றனர்.

காட்ஃபாதர் படத்தில் நயன்தாராவின் கேரக்டரை அறிமுகம் செய்துள்ள படக்குழு, ரிலீஸ் தேதியையும் அறிவித்துள்ளது.

