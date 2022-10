காட்ஃபாதர் பாக்ஸ் ஆபிஸ்… தமிழில் ரிலீஸ்… தலைவரின் பாராட்டு… சம்பவம் செய்த மெகாஸ்டார்!

ஐதராபாத்: தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி நடித்துள்ள காட்ஃபாதர் திரைப்படம் 5ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

மோகன்ராஜா இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் சிரஞ்சீவியுடன் சல்மான் கான், நயன்தாரா முக்கியமான பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

தெலுங்கில் காட்ஃபாதர் வெற்றியை தொடர்ந்து, தற்போது அந்தப் படம் தமிழிலும் வெளியாகிறது.

காட்ஃபாதர் பாக்ஸ் ஆபிஸ்: புஷ்பா, RRR படங்கள் வரிசையில் 100 கோடி… மாஸ் காட்டிய சிரஞ்சீவி!

English summary

Megastar Chiranjeevi starrer GodFather released on October 5. Bollywood actor Salman Khan made a special appearance in this film. The political thriller GodFather grossed Rs 100 crore at the box office worldwide. In this case, Rajinikanth congratulated Director Mohan Raja for the success of GodFather. And the makers are now gearing up for the release of the Tamil version, which will hit the theatres on October 14.