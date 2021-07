சிரஞ்சீவியின் லூசிஃபர் தெலுங்கு ரீமேக் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் 13ல் துவங்குகிறது !

ஹைதராபாத் : மலையாளத்தில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற லூசிஃபர் திரைப்படம் இப்போது தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதில் சிரஞ்சீவி ஹீரோவாக நடிக்க மோகன் ராஜா இயக்குகிறார்.

நாயகிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் கதைகளில் தொடர்ந்து நடுத்து அதில் வெற்றிகளையும் குவித்து வரும் நயன்தாரா இதில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்திருந்தன.

முதற்கட்ட பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கி நிலையில் வரும் ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி இப்படத்தின் படபிடிப்பு துவங்குகிறது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Malayalam blackbuster Lucifer is going to be remade in Telugu with Chiranjeevi in lead role. Jayam Raja is directing the movie, the shooting is beginning on August 13.