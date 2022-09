ரஜினி காலில் விழுந்து வணங்கிய ஐஸ்வர்யா ராய், சியான் விக்ரம்.. இதுதான் ரியல் வெறித்தனம்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் இசை வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொண்டது சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டானது.

ரஜினிகாந்த் அரங்கிற்குள் நுழைந்த உடனே இயக்குநர் மணிரத்னத்தை கட்டியணைத்து பேசினார்.

உடனடியாக அவர் அருகே வந்த ஐஸ்வர்யா ராய் அவரது காலில் விழுந்து வணங்கினார். மேலும், சியான் விக்ரமும் ரஜினியின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

Chiyaan Vikram and Aishwarya Rai bow down to Rajinikanth at Ponniyin Selvan event video trending in social media. They both seeks blessings from Superstar Rajinikanth. Rajinikanth's speech at Ponniyin Selvan audio launch also a mind blowing one.