கோப்ரா படம் பார்க்க ஆட்டோவில் வந்த சியான் விக்ரம்.. கீழே விழுந்த முதியவரை தூக்கிவிட்ட மனசு இருக்கே!

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இன்று காலை சியான் விக்ரமின் கோப்ரா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் கோலாகலமாக வெளியானது.

சியான் விக்ரமுக்கு ரசிகர்கள் இல்லைன்னு யாருப்பா சொன்னது என வியக்க வைக்கும் அளவுக்கு ரசிகர்கள் FDFS காட்சியை முன்னிட்டு தியேட்டரில் பட்டாசுகளை வெடித்து தீபாவளியே கொண்டாடி விட்டனர்.

காரில் வந்தால் கூட்டம் கூடிவிடும் என்பதால், சைலன்ட்டாக ஆட்டோவில் வந்த சியான் விக்ரமின் மாஸ் என்ட்ரி வீடியோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Chiyaan Vikram arrives auto to watch Cobra FDFS and he helps a old man too who fell down in the crowd videos trending in social media. Huge responses for Chiyaan Vikram's Cobra in theaters.