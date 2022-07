வீடு திரும்பினார் விக்ரம்.. எல்லாமே ஆல் ரைட்.. கோப்ரா ஆடியோ லாஞ்சில் ரசிகர்களை சந்திக்கிறார்!

சென்னை: உடல் நலக்குறைவு காரணமாக நடிகர் விக்ரம் கடந்த வியாழக்கிழமை சென்னையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மதியம் அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு வீடு திரும்பி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிகர் விக்ரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்கிற தகவல் நேற்று காட்டுத்தீ போல பரவியது. மேலும், விக்ரமுக்கு மாரடைப்பு என்றும் வதந்திகள் கிளம்பின.

உடனடியாக விக்ரமின் மேனேஜர், அவரது மகன் துருவ் விக்ரம் மற்றும் காவேரி மருத்துவமனை என அனைவரும் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தனர்.

English summary

Chiyaan Vikram discharged from Kauvery hospital and returned to his home today noon details out now. He will meet his fans at cobra audio launch on Monday.