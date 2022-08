நான் ஒரு சினிமா பைத்தியம்.. இப்பக்கூட கேவலமா(தாடியோட) இருக்கேன் - விக்ரம் வேறலெவல் பேச்சு!

சென்னை: நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் கோப்ரா திரைப்படம் வரும் 31ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

Chiyaan Vikram | தீயாய் பரவும் தகவல்... ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

திருச்சி ஜோசப் கல்லூரியின் காட்சி தொடர்புகள் துறையில் கோப்ரா திரைப்படத்தின் விளம்பரப்படுத்துதல் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கோப்ரா திரைப்படத்தின் ஹீரோ விக்ரம் மற்றும் நடிகைகள் பங்கேற்றனர்.

English summary

Chiyaan Vikram reveals about his latest look and beard secret with Trichy College Students. His upcoming Big movies like Cobra and Ponniyin Selvan will ready for the back to back releases.