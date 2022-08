Cobra Box Office Prediction: சியான் விக்ரமின் கோப்ரா முதல் நாளில் இத்தனை கோடி வசூல் செய்யுமா?

சென்னை: இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் சியான் விக்ரம் நடித்துள்ள கோப்ரா திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 31ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

7 வித்தியாசமான கெட்டப்புகளில் சியான் விக்ரம் நடித்துள்ள இந்த திரைப்படம் கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்திற்கு பிறகு கோலிவுட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதல் நாளில் விக்ரமின் கோப்ரா திரைப்படம் எத்தனை கோடி கலெக்ட் செய்யும் என்கிற கணிப்பை இங்கே காண்போம்..

English summary

Chiyaan Vikram's Cobra Box Office Prediction is here. This film expected to collect around 15 to 20 crore rupees on day 1 and a long weekend will give a huge box office collection for this movie definitely.