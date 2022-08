நாளை கோப்ரா ரிலீஸ்..விற்றுத் தீர்ந்த டிக்கெட்..எத்தனை தியேட்டரில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை : சியான் விக்ரமின் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 'கோப்ரா' திரைப்படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விக்ரமின் நடிப்பில் வெளியாகும் படம் என்பதால், இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் இடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

விக்ரம் தவிர, கே.ஜி.எஃப் ஹீரோயின் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, கே.எஸ்.ரவிகுமார், கிரிக்கெட் வீரர் இர்ஃபான் பதான், மியா ஜார்ஜ், கனிகா, மிருணாளினி, ஜான் விஜய் என படத்தில் ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.

விக்ரம் 7 விதமான கெட்டப்பில் அசத்தி உள்ள படத்தைக் காண ரசிகர்கள் முன்கூட்டியே டிக்கெட்டுகளை வாங்கி குவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Cobra is releasing in Tamil, Telugu, and Kannada, and is the biggest release of the actor, it has occupied over 1300 screens worldwide.