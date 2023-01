புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா.. தோர் நடிகரின் மகன் என்னம்மா சர்ஃபிங் பண்றாரு.. மனைவியும் தான்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மார்வெல் திரைப்படங்களில் தோர் கடவுளாக நடித்து அசத்தியவர் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த். புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு தனது மனைவி மற்றும் மகனுடன் விடுமுறையை கழித்து வருகிறார்.

அலை சறுக்கு சாகசத்தை கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த் பண்ணிய நிலையில், அவரது குட்டி பையன் மற்றும் மனைவியும் சர்ஃபிங் செய்து அசத்தும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த் வெளியிட்டுள்ளார்.

குடும்பத்துடன் தீவு ஒன்றில் விடுமுறையை கொண்டாடும் வீடியோக்களையும் புகைப்படங்களையும் பதிவிட்டு மில்லியன் கணக்கில் லைக்குகளை அள்ளி உள்ளார் கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த்.

English summary

Thor actor Chris Hemsworth son and wife also bravely surfing in the sea photos trending in social media. Many Hollywood actors praises the little boy braveness at the sea.