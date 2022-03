முகத்தில் குத்தியது அவ்வளவும் நடிப்பா?...போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலையே ஏன்?...நெட்டிசன்கள் கோபம்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் : வில் ஸ்மித் முகத்தில் குத்தியது தொடர்பாக கிரிஸ் ராக் போலீசில் புகார் அளிக்க மறுத்து வருவதால் நெட்டிசன்கள் செம கடுப்பாகி உள்ளனர். அப்படியானால் எல்லாமே டிராமா தானா, உண்மை கிடையாதா என கோபமாக கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழாவில் மேடையில் நின்று கொண்டிருந்த கிரிஸ் மீது, ஸ்மித் முகத்தில் ஓங்கி குத்தியது தான் சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய விவாத பொருளாகி உள்ளது. உலகமே இதைப் பற்றி தான் பரபரப்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது.

அடிப்பதற்கு முன் அந்த ஜோக்கிற்கு சிரித்தாரா வில் ஸ்மித்? எல்லாமே டிராமாவா? பறக்கும் மீம்கள்!

English summary

Chris Rock declined to file police complaint against Will Smith who slams in Oscar award ceremony 2022. Los Angels police said that this is a fight between two individuals. But later in his award receiving Speech, Smith asked apology to academy.